Копенгаген – Истанбул Башакшехир – 3:0 – видео голов и обзор матча

Копенгаген разгромил чемпиона Турции и сыграет в четвертьфинале ЛЕ. Смотрите видео голов и обзор матча.

После домашней победы 1:0 именно турки считались фаворитом противостояния. Впрочем, Копенгаген открыл счет уже в дебюте – Винн ударом головой замкнул подачу с фланга.

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После перерыва тот же Винн оформил дубль, реализовав пенальти за игру рукой, а точку в матче поставил Фальк, точно пробив в нижний угол с линии штрафной. 3:0 – соперник Динамо в групповом турнире ЛЕ продолжает свой турнирный путь.

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