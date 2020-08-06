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Копенгаген – Истанбул Башакшехир – 3:0 – видео голов и обзор матча

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Копенгаген – Истанбул Башакшехир – 3:0 – видео голов и обзор матча
Копенгаген – Истанбул Башакшехир – 3:0 – видео голов и обзор матча

Копенгаген разгромил чемпиона Турции и сыграет в четвертьфинале ЛЕ. Смотрите видео голов и обзор матча.

4’ Йонас Винн
53’ Йонас Винн
62’ Расмус Фальк
 
4’ Йонас Винн
53’ Йонас Винн
62’ Расмус Фальк

После домашней победы 1:0 именно турки считались фаворитом противостояния. Впрочем, Копенгаген открыл счет уже в дебюте – Винн ударом головой замкнул подачу с фланга.

Копенгаген опозорил Истанбул Башакшехир и завоевал путевку в четвертьфинал Лиги Европы

После перерыва тот же Винн оформил дубль, реализовав пенальти за игру рукой, а точку в матче поставил Фальк, точно пробив в нижний угол с линии штрафной. 3:0 – соперник Динамо в групповом турнире ЛЕ продолжает свой турнирный путь.

В 1/4 финала соперником датчан станет Манчестер Юнайтед.

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
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Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты
5 августа
14825
Теги
Лига Европы Копенгаген Копенгаген Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир Видеоновости Копенгаген - Истанбул Башакшехир
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