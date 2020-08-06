Копенгаген – Истанбул Башакшехир – 3:0 – видео голов и обзор матча

После домашней победы 1:0 именно турки считались фаворитом противостояния. Впрочем, Копенгаген открыл счет уже в дебюте – Винн ударом головой замкнул подачу с фланга.
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После перерыва тот же Винн оформил дубль, реализовав пенальти за игру рукой, а точку в матче поставил Фальк, точно пробив в нижний угол с линии штрафной. 3:0 – соперник Динамо в групповом турнире ЛЕ продолжает свой турнирный путь.
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