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Копенгаген – Динамо: Вербич пожаловался на проблемы киевлян с психологией

7 ноября 23:48 57 Читати українською
Копенгаген – Динамо: Вербич пожаловался на проблемы киевлян с психологией
Беньямин Вербич / ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич подытожил матч против Копенгагена (1:1), в котором он сравнял счет на 70-й минуте.

4’ Йенс Стаге
 
Беньямин Вербич 70’
4’ Йенс Стаге
70’ Беньямин Вербич

"Не радовался, когда забил гол, потому что уважаю болельщиков Копенгагена. Были хорошие эмоции и перед, и во время матча. Болельщики тоже показали, что уважают меня. Они писали мне в Instagrаm и Facebook. Желали, чтобы я хорошо сыграл, но чтобы мы проиграли. Не получилось.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, что сегодня мы должны были выигрывать. Наша команда лучше, чем Копенгаген. Создали много моментов и забили, но пропустили из-за ошибок в начале матча. Перед игрой говорили, что так нельзя, но это произошло. Не будем искать виновного, просто надо лучше начинать игру в плане психологии. Нужно что-то сделать, чтобы не пропускать на первых минутах", – цитирует Вербича Dynamomania.

Напомним, до перехода в Динамо Вербич выступал за Копенгаген течение трех сезонов. Сегодняшний гол стал для словенца первым в текущем розыгрыше Лиги Европы.

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