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Копенгаген – Динамо: Вербич остался в восторге от атмосферы на стадионе в выездном поединке

00:58 21 Читати українською
Копенгаген – Динамо: Вербич остался в восторге от атмосферы на стадионе в выездном поединке
Беньямин Вербич / dynamo.kiev.ua

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился впечатлениями от поддержки фанатов в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

4’ Йенс Стаге
 
Беньямин Вербич 70’
4’ Йенс Стаге
70’ Беньямин Вербич

"Очень особенная игра для меня, столько эмоций, очень приятно было вернуться назад. Хочется поблагодарить всех киевских фанатов, которые прилетели поддержать нас.

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Спасибо всем фанатам Копенгагена, которые оказали мне большое уважение, особенно 12-му сектору за такой теплый прием", – поделился Вербич постом в своем Instagram.

Напомним, до перехода в Динамо Вербич выступал за Копенгаген в течение трех сезонов. Отметим, что именно словенец спас ничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген – Динамо (1:1).

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Лига Европы Беньямин Вербич Беньямин Вербич Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген - Динамо Киев Копенгаген Копенгаген футбольные фанаты
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