Копенгаген – Динамо: Вербич остался в восторге от атмосферы на стадионе в выездном поединке

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился впечатлениями от поддержки фанатов в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

"Очень особенная игра для меня, столько эмоций, очень приятно было вернуться назад. Хочется поблагодарить всех киевских фанатов, которые прилетели поддержать нас.

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Спасибо всем фанатам Копенгагена, которые оказали мне большое уважение, особенно 12-му сектору за такой теплый прием", – поделился Вербич постом в своем Instagram.

Напомним, до перехода в Динамо Вербич выступал за Копенгаген в течение трех сезонов. Отметим, что именно словенец спас ничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген – Динамо (1:1).

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