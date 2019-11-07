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Копенгаген – Динамо: Сидорчук провел юбилейный матч в еврокубках

21:29 76 Читати українською
Копенгаген – Динамо: Сидорчук провел юбилейный матч в еврокубках
Сергей Сидорчук / ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук с капитанской повязкой вывел команду на матч 4-го тура Лиги Европы.

4’ Йенс Стаге
 
Беньямин Вербич 70’
4’ Йенс Стаге
70’ Беньямин Вербич

Выездная игра против Копенгагена стала 50-той для Сидорчука в еврокубках, информирует официальный инстаграм Динамо. Всего для игрока сборной Украины это 206-и появление на поле в составе "бело-синих".

Сидорчук: Матч с Копенгагеном важный, но не ключевой

Сидорчук дебютировал в еврокубках в сезоне 2013/2014. Он вышел в основе в выездном матче Лиги Европы против бельгийского Генка, в котором киевляне уступили со счетом 1:3.

Напомним, Сидорчук перешел в Динамо в декабре 2012 года из запорожского Металлурга.

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