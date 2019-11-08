Копенгаген – Динамо: Сабо указал на ошибки киевлян в матче Лиги Европы

Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа ЛЕ против Копенгагена (1:1).

"Динамо сыграло неплохо, доминировало. У меня было предчувствие, что вот-вот забьют второй мяч, но не удалось. Хотя атаковали, имели преимущество, а Копенгаген играл на отбой и иногда контратаковал. Динамовцы выглядели намного лучше соперника, но потеряли три очка.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Пропущенный гол? У нас беда – в каждом матче кто-то делает голевые ошибки. Бущан, возьми и выбей мяч кулаком! Нет, он хочет поймать, где ошибается. Тренер вратарей там же хороший, Михайлов... Опять досадная ошибка. Сколько можно этих ошибок?! Мы видим, что киевляне начали играть в другой футбол, имели полное преимущество, но нужно бить и забивать. Нет победы без голов", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

После 4-х туров Лиги Европы Динамо находится на 2-й строчке группы B, уступая Копенгагену по дополнительным показателям.

"Если в УЕФА не хватает денег на VAR, то хотя бы зрение арбитров проверяли", – бурная реакция на Копенгаген – Динамо