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Копенгаген – Динамо: послематчевая пресс-конференция Столе Сольбаккена

00:12 17 Читати українською
Копенгаген – Динамо: послематчевая пресс-конференция Столе Сольбаккена
Столе Сольбаккен / фото: А. Попов

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен поделился впечатлениями после матча с Динамо в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

4’ Йенс Стаге
 
Беньямин Вербич 70’
4’ Йенс Стаге
70’ Беньямин Вербич

"Иногда Динамо играло лучше нас, но не было ощущения, что мы выбывали из игры. Мы играли хорошо, старались. В Киеве мы сыграли лучше, сегодня пришлось сложнее – темп игры был достаточно высоким.

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Сегодня Динамо действовало более сбалансировано, чем в киевском матче против нас. В этом плане хотел бы сделать комплимент своему коллеге.

Мы допустили грубую ошибку, когда разрешили Вербичу сравнить. Знаем, что он подрабатывает мяч под правую ногу. После пропущенного мяча мы немного подсели, киевляне были быстрее, но все равно показали фантастическую игру против Динамо в двух матчах с высоким темпом и интенсивностью.

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Все в наших руках. Если победим Мальме в последнем матче, то пройдем дальше. Мы до сих пор остаемся в игре", – цитирует Сольбаккена пресс-служба Копенгагена.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Копенгаген - Динамо Киев Копенгаген Копенгаген Столе Сольбаккен Столе Сольбаккен
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