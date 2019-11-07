Копенгаген – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями после матча группового этапа Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

"Пропущенный гол? Об этом трудно сказать. Наверное, здесь все вместе – и волнение, и ошибка. Конечно, странно: две игры, которые мы сыграли с Копенгагеном (в Киеве и в Дании) – счет одинаковый, пропущенный на первых минутах мяч, но матчи совершенно разные.

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В домашнем поединке мы спасли ничью, поскольку не создали достаточно моментов, чтобы его выиграть. Сегодня, думаю, мы потеряли два очка. Потому что по игре мы доминировали, создавали моменты, команда грамотно защищалась и атаковала. Не хватило реализации.

К игрокам нет никаких претензий. Ни по настрою, ни к самоотдаче, ни к скоростям. Конечно были маленькие ошибки, они присутствуют в любой игре. Но в целом претензий нет. Я сделал такую ​​позднюю замену, потому что в такую ​​игру войти очень трудно, она была очень напряженной и было много силовой борьбы. К тому же мы не видели, чтобы кто-то выпадал из общего рисунка.

Цыганков исполняет пенальти, потому что он бьет и забивает. Нет таких пенальтистов, реализующих 100% попыток. К сожалению, это случилось в сегодняшнем матче, но я думаю, что Витя будет работать над этим компонентом еще больше. Однако если он не захочет, или отдаст кому-то это право, то я думаю, что у Динамо найдется пенальтист.

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Миколенко после столкновения забил бедро. Это довольно болевое ощущение, но позволяет играть, можно разбегаться. Сегодня была такая погода, что не нужно было ничего замораживать.

Одной отдачи мало, чтобы выигрывать, необходимо также наличие исполнительского мастерства и немного везения. Почему бы киевскому Динамо не выходить на уровень ведущих клубов? Мы к этому стремимся!" – сказал Михайличенко.