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Копенгаген – Динамо: Попов считает, что игрок датчан заслуживал удаления

7 ноября 23:12 96 Читати українською
Копенгаген – Динамо: Попов считает, что игрок датчан заслуживал удаления
Денис Попов / фото из открытых источников

Защитник киевского Динамо Денис Попов поделился эмоциями после матча 4-го тура Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

4’ Йенс Стаге
 
Беньямин Вербич 70’
4’ Йенс Стаге
70’ Беньямин Вербич

"Оба матча с Копенгагеном – немного похожи. Хотели иного результата, но получилось то, что получилось. Понятно, что для нас это отрицательный результат.

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Сегодня на поле было много эмоций и борьбы. Игрок команды соперника наступил Сидорчуку на ногу. Видно было, что это специально. Поэтому это вызвало у меня эмоции. Я считаю, что в том эпизоде ​​игрок Копенгагена заслуживал более суровое наказание. Если бы судья внимательно смотрел, все могло быть по-другому.

Не хочу ли я переквалифицироваться в нападающего? Нет. Каждый должен выполнять на поле свои функции", – цитирует Попова Dynamomania.

Эпизод, о котором говорит защитник Динамо, произошел на 83-й минуте. По его итогам сразу трое игроков получили предупреждение: Виктор Нельсон, Николас Сантос и Артем Шабанов.

Напомним, киевляне не смогли обыграть Копенгаген в 4-м туре Лиги Европы и остались на втором месте в группе В.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Копенгаген - Динамо Киев Денис Попов Денис Попов
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