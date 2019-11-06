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Копенгаген – Динамо: голкипер "бело-синих" остался в Киеве

14:15 146 Читати українською
Копенгаген – Динамо: голкипер "бело-синих" остался в Киеве
Руслан Нещерет / фото: ФК Динамо Киев

Вратарь Динамо Руслан Нещерет не полетел в Копенгаген вместе с командой.

 

Руслан Нещерет остался в Киеве, чтобы сыграть за Динамо U-19 против ПАОКа, информирует официальный сайт "бело-синих".

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Ранее отмечалось, что голкипер вылетит вместе с первой командой на матч Лиги Европы против Копенгагена, однако тренеры решили предоставить Нещерета игровую практику в матче Юношеской Лиги УЕФА. После этого вратарь вылетит в Данию, чтобы подстраховать команду на случай форс-мажорной ситуации.

Добавим, что Нещерет провел в составе Динамо U-19 2 матча в рамках Юношеской Лиги УЕФА, пропустив лишь один гол. Матч с ПАОКом состоится сегодня, 6 ноября, начало в 17:00.

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