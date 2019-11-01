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Копенгаген – Динамо: билеты для украинских болельщиков на матч Лиги Европы стоят 20 евро

13:43 25 Читати українською
Копенгаген – Динамо: билеты для украинских болельщиков на матч Лиги Европы стоят 20 евро
Копенгаген – Динамо / Фото из открытых источников

Динамо объявило порядок реализации билетов на поединок 4-го тура Лиги Европы против Копенгагена, который пройдет 7 ноября в столице Дании.

 

Пропуска на матч 4-го тура Лиги Европы между Копенгагеном и Динамо на гостевую трибуну стадиона "Parken" в столице Дании можно приобрести в офисе фан-клуба Динамо Киев, сообщает официальный сайт Динамо. Цена билета составляет 20 евро. Оплата производится в евро – сумму необходимо предъявлять без остатка. При себе нужно иметь удостоверение личности на каждый билет.

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Также билеты для болельщиков Динамо будут продаваться непосредственно в Копенгагене. Для удобства фанатов киевлян за два часа до начала матча на территории стадиона "Parken" будет открыта гостевая касса. Для болельщиков гостевой команды на стадионе выделен сектор D1, который находится на трибуне D.

Напомним, матч 4-го тура Лиги Европы Копенгаген – Динамо состоится 7 ноября в 19:55.

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Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген Копенгаген Лига Европы билеты на футбол Копенгаген - Динамо Киев
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