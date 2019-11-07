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Копенгаген – Динамо: команды определились с формами на матч Лиги Европы

16:38 133 Читати українською
Копенгаген – Динамо: команды определились с формами на матч Лиги Европы
Виктор Цыганков и Артем Беседин / ФК Динамо

Датский Копенгаген и украинское Динамо определились с комплектами игровых форм, в которых они выйдут на поле в матче 4-го тура Лиги Европы.

 

Полевые игроки Динамо сыграют в синем комплекте формы, а вратарь – в желтом. Хозяева выйдут на поле в своих традиционных цветах: полевые игроки в белой форме с синими элементами, а вратарь – в голубом, информирует официальный сайт Динамо.

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Напомним, матч Лиги Европы Копенгаген – Динамо состоится сегодня в столице Дании. Начало игры – в 19:55 по киевскому времени. После трех туров обе команды имеют в активе 5 очков и возглавляют группу В.

Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы

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Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы
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