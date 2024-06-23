Копа Америка-2024, 1-й тур, группа B

Эквадор – Венесуэла – 1:2

Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Бельйо, 74

Удаление: Эннер Валенсия, 22

Мексика – Ямайка – 1:0

Гол: Артеага, 69

Ночью с субботы на воскресенье состоялись сразу два поединка группы B на Копа Америка. В первом сошлись Эквадор и Венесуэла. Эквадор остался в меньшинстве на 22-й минуте – Валенсия пытался добраться до мяча и шипами влетел в соперника. Это не помешало Эквадору повести в счете: Сармиенто потеряли в штрафной, и тот точно пробил после рикошета.

Но Венесуэла в большинстве не только отыгралась, но и вырвала победу. Счет сравнял Кадис, который пробил в упор в ближнюю стойку, а чуть позже Бельйо удачно сыграл на добивании.

А в другом матче группы Мексика минимально одолела Ямайку. Первый тайм прошел без голов, но после перерыва Артеага забил решающий гол – защитнику удобно сбросили на линии штрафной, а потому удался удар в дальний угол.