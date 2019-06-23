toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Копа Америка: Венесуэла одолела Боливию и вырвала путевку в плей-офф

00:09 2 Читати українською
Копа Америка: Венесуэла одолела Боливию и вырвала путевку в плей-офф
Боливия – Венесуэла, Копа Америка-2019

Сборная Венесуэлы добыла важнейшую победу в матче последнего тура группы А.

Копа Америка, 3 тур, группа А

Боливия – Венесуэла – 1:3

Голы: Хустиниано, 82 – Мачис, 2,55, Мартинес, 87

"Виноделы" воспользовались поражением Перу в параллельном противостоянии с Бразилией.

Копа Америка: Чили минимально победил Эквадор и досрочно вышел из группы

Героем Венесуэлы стал хавбек Дарвин Мачис. Игрок с научным именем забил по голу в дебюте каждого из таймов и обеспечил своей команде комфортное преимущество. Opta добавила, что его результативный удар на второй минуте стал самым быстрым для Копа Америка в XXI веке.

Обмен мячами в концовке встречи на распределение очков не повлиял – победа подопечных Рафаэля Дудамеля со счетом 3:1. Венесуэла вслед за Бразилией проходит в плей-офф, а Боливия едет домой с нулем очков.

blog_ava
Динамо требовало у Фенербахче 13 миллионов евро за Супрягу
22 июня
640
Теги
Мир Венесуэла Венесуэла Боливия Боливия Копа Америка-2019 Дарвин Мачис Дарвин Мачис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
38
мин
Катар
22:00
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук