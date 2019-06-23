Копа Америка: Венесуэла одолела Боливию и вырвала путевку в плей-офф

Сборная Венесуэлы добыла важнейшую победу в матче последнего тура группы А.

Копа Америка, 3 тур, группа А

Боливия – Венесуэла – 1:3

Голы: Хустиниано, 82 – Мачис, 2,55, Мартинес, 87

"Виноделы" воспользовались поражением Перу в параллельном противостоянии с Бразилией.

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Героем Венесуэлы стал хавбек Дарвин Мачис. Игрок с научным именем забил по голу в дебюте каждого из таймов и обеспечил своей команде комфортное преимущество. Opta добавила, что его результативный удар на второй минуте стал самым быстрым для Копа Америка в XXI веке.

Обмен мячами в концовке встречи на распределение очков не повлиял – победа подопечных Рафаэля Дудамеля со счетом 3:1. Венесуэла вслед за Бразилией проходит в плей-офф, а Боливия едет домой с нулем очков.