В группе А Кубка Америки-2021 завершились два матча 3-го тура. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Копа Америка-2021, группа А, 3-й тур

Аргентина – Парагвай – 1:0

Гол: Гомес, 10

Уругвай – Чили – 1:1

Голы: Видаль, 66 (авт) – Варгас, 26

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Если в Европе групповой этап континентального первенства подходит к концу, то в Южной Америке этот этап турнира в самом разгаре. Сборная Аргентины вышла в единоличные лидеры своей группы благодаря минимальной победе над Парагваем.

Единственный гол в этой встрече был забит уже в самом начале. Анхель Ди Мария филигранным пасом вывел на ударную позицию Папу Гомеса, а бывшая звезда харьковского Металлиста не упустил момент. Стоит заметить, что "альбиселесте" забили и во второй раз, но гол Хуниора Алонсо отменил VAR.

Позволила аргентинцам подняться на первое место группы сборная Чили. "Ла Роха" не сумела сохранить победу над Уругваем. Интересно, что чилийцы забили оба мяча в этой встрече. Сначала Эду Варгас мощным ударом с острого угла открыл счет, а в середине второго тайма после подачи с углового Артуро Видаль в борьбе с Луисом Суаресом срезал мяч в собственные ворота

Турнирная таблица Копа Америка-2021