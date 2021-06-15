Только в день открытия положительные тесты на коронавирус сдал 41 человек, информирует Globo со ссылкой на Министерство здравоохранения Бразилии.

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31 инфицированный – это игроки и представители делегаций сборных. Еще 10 – работники отелей. Всего было проведено 2927 тестов, то есть уровень заболеваемости составил 1,4%.

Напомним, предварительно хозяевами Копы были Колумбия и Аргентина, однако их лишили этого права из-за сложной ситуации с коронавирусом. Соревнования перенесли в Бразилию, которая также не может похвастаться низкими показателями заболеваемости. Ряд игроков требовали вообще отменить розыгрыш, однако бразильский президент Жаир Болсонару настоял на своем.

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