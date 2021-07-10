В матче за третье место перуанцам не хватило считанных минут, чтобы дотянуть до серии пенальти. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Копа Америка-2021, матч за 3 место

Колумбия – Перу – 3:2

Голы: Куадрадо, 49, Диас, 66, 90+4 – Йотун, 45, Лападула, 82

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В борьбе за бронзу сошлись Колумбия и Перу. "Инки" в первом тайме, в противовес сопернику, создали два стопроцентных момента, однако хромала реализация. Чего только стоит промах Джанлуки Лападулы из центра вратарской после ювелирной передачи партнера. Однако, гол в раздевалку перуанцы все-таки забили: Кристиан Куэва получил пас на левом фланге, протянул сферу с центра поля в штрафную соперника и отпасовал на Йосимара Йотуна. Полузащитник мексиканского Крус Асуль из района одиннадцатиметровой отметки перебросил сферу через голкипера.

Сразу после перерыва Хуан Куадрадо эффектным выстрелом со штрафного в правый нижний угол ворот сравнял счет в матче. Впоследствии команды обменялись убийственными моментами: на выстрел Луиса Диаса в падении ножницами среагировал голкипер, а удар Лападулы пришелся в перекладину. В конце концов, в середине второго тайма судьба все-таки улыбнулась Диасу и после его сольного прохода по левому флангу мяч оказался в сетке. За восемь минут до конца матча угловой позволил Лападуле восстановить статус-кво.

Основное время истекло и, казалось, серии пенальти не избежать, когда на четвертой добавленной минуте все тот же Диас решился на дальний удар из-за пределов штрафной. Голкипер сборной Перу в падении даже коснулся мяча, однако не смог помешать ему влететь в девятку. Времени, чтобы отыграться, перуанцам уже не хватило. Таким образом Колумбия в драматичном матче завоевала бронзу Копа Америка.

Напомним, в ночь на 11 июля в финале турнира сойдутся сборные Аргентины и Бразилии.

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