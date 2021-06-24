ФФК на своем официальном сайте опубликовала обращение к организаторам Копа Америка с просьбой отстранить от работы судейскую бригаду, которая работала на матче с бразильцами.

Полузащитник Колумбии забил роскошный гол в ворота Бразилии – у голкипера не было шансов против пушечной бисиклеты

Колумбийцы уверены, что главный арбитр Нестор Питана повлиял на результат встречи, когда не остановил игру из-за попадания в него мяча. Бразилия после этого вышла в атаку, которая завершилась голом Фирмино. "Желтые" начали протестовать. Это привело к тому, что рефери добавил 10 минут, а на последней из них Каземиро забил победный мяч.

Поединок завершился победой Бразилии, которая выиграла группу В и вышла в плей-офф. Колумбия тоже квалифицировалась в четвертьфинал.

Копа Америка: Бразилия дожала Колумбию и выиграла группу В, Перу и Эквадор обменялись роскошными таймами