В Бразилии продолжается Копа Америка-2021. Отчет о поединках в группе А читайте на "Футбол 24".

Копа Америка-2021. Группа А, 1 тур

Аргентина – Чили – 1:1

Голы: Месси, 33 – Варгас, 57

Нереализованный пенальти: Видаль, 57 (Чили)

Парагвай – Боливия – 3:1

Голы: Каку, 62, Ромеро, 65, 80 – Сааведра, 10 (пен.)

Удаление: Куэльяр, 45+9 (Боливия, вторая желтая карточка)

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Во вторник Копа Америка продолжился двумя матчами в группе А. В центральном поединке сошлись Аргентина и Чили. "Бело-голубые" вышли вперед в середине первого тайма благодаря фантастическому дальнему удару Месси со штрафного. Этот гол стал для 33-летнего нападающего 39-м за национальную команду в официальных матчах и позволил Лео стать рекордсменом страны, превзойдя достижение Габриэля Батистуты.

После перерыва чилийцы получили право на штрафной за фол против Видаля. Артур сам взялся исполнять стандарт. Эмилиано Мартинес угадал направление полета мяча и отбил сферу, которая, попав в перекладину, вылетела в поле. Варгас опередил защитников на добивании и сравнял счет в матче.

Куда больше голов болельщики увидели в поединке между Парагваем и Боливией. "Гуарани" пропустили уже в начале матча: Эрвин Сааведра наказал соперника с пенальти за игру рукой. Уже в добавленное к первому тайму время форвард СПАЛа Хайме Куэльяр увидел перед собой вторую желтую карточку и оставил боливийцев в меньшинстве. Парагваю после перерыва удалось полностью перевернуть ситуацию на поле. Сначала Каку восстановил статус-кво, а затем дубль Ромеро принес "красно-белым" уверенную победу.

Как следствие, Парагвай с тремя пунктами возглавил группу А, за ним расположились Аргентина и Чили. Без очков пока остаются Боливия и Уругвай.

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