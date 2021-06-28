Состоялись поединки 4-го тура группы B Копа Америка-2021, среди которых первая неудача сборной Бразилии на турнире. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Копа Америка-2021, 4-й тур

Бразилия – Эквадор – 1:1

Голы: Милитао, 37 – Мена, 53

Венесуэла – Перу – 0:1

Гол: Каррильо, 48

Эквадор стал первой командой, которая прервала победную поступь бразильцев на Копа Америка. Первый тайм был за "селесао" – Милитао замкнул навес со стандарта в исполнении Эвертона в конце первой половины. Впрочем, эквадорцы отыгрались после перерыва – Мена замкнул скидку Эннера Валенсии в штрафной.

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Перу же минимально справилось с Венесуэлой. Венесуэльцы имели немалое количество возможностей, но реализовать их никак не удавалось. Единственный же гол во встрече в активе Каррильо, который вколотил мяч с близкого расстояния в самую девятку и принес победу перуанцам.

Таким образом, Бразилия осталась лидером группы с 10 очками, Перу с 7 пунктами расположился на 2 ступени, а Эквадор оторвался от Венесуэлы и имеет шанс сыграть в плей-офф Копа Америка. Третье же место за собой сохраняет Колумбия с 4 зачетными баллами.

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