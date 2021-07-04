Копа Америка-2021, 1/4 финала

Уругвай – Колумбия – 0:0 (пенальти – 2:4)

Аргентина – Эквадор – 3:0

Голы: де Пауль, 40, Л. Мартинес, 84, Месси, 90+3

Удаление: Инсапье, 90+2 (Э)

Копа Америка: Бразилия в меньшинстве обыграла Чили и вышла в полуфинал, Перу лишь в серии пенальти одолело Парагвай

Колумбийцы вполне могли решить судьбу противостояния еще в основное время. Главная опасность "кофейщиков" ишла от Сапаты и Муриеля. Однако, их выстрелам в первом тайме не хватало точности. Мог забить ударом со средней дистанции и Куэльяр, но Хименес вовремя бросился под мяч.

Уругвай добавил после перерыва. Сначала Вальверде перспективно прострелил на дальнюю штангу – оборона Колумбии сыграла грамотно. Далее Оспина лишь чудом вытащил из дальней девятки навес Нандеса с правого фланга. В свою очередь Де Арраскаэта после стенки с Кавани пробил слишком прямолинейно.

Под занавес 90 минут Сапата упустил еще две возможности. Первый его удар головой классно парировал Муслера. А вот во втором эпизоде ​​акцентировано пробить нападающему помешал Хименес. В конце концов, дошло до серии пенальти. Там колумбийцы предстали во всей красе – реализовали все попытки, а Давид Оспина взял удары Хименеса и Виньи.

Аргентина взяла мяч под контроль с первых минут противостояния с эквадорцами. Реальная возможность забить появилась на 23-й минуте: Месси выскочил на свидание с Галиндесом, но попал в штангу. Забили "альбиселесте" перед перерывом, когда Родриго де Пауль сыграл в атаке вторым темпом и забил в фактически пустые ворота после паса Месси.

Еще дважды аргентинцы забили в эндшпиле поединка. На 84-й команда Скалони организовала атаку 3 в 1, на финише которой Лионель выложил мяч под удар Мартинесу – Лаутаро безжалостно пробил в верхний угол.

В добавленное арбитром время Пьеро Инсапье получил прямую красную за срыв свидания Ди Марии с голкипером едва ли не в последней атаке Аргентины. Наказание оказалось двойным. Лионель Месси фирменным выстрелом со штрафного сделал счет разгромным.

Итак, в полуфинале Копа Америка 6-7 июля сойдутся Бразилия – Перу и Аргентина – Колумбия.