Копа Америка-2021, группа A, 2-й тур

Чили – Боливия – 1:0

Гол: Бреретон, 10

Аргентина – Уругвай – 1:0

Гол: Г. Родригес, 13

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Чилийцы взялись подтверждать статус фаворита со старта встречи. На 5-й минуте Менесес приложился к удару с лета после передачи с углового на полукруг штрафной – Лампе парировал. Но еще пять минут спустя "Ла Роха" вышла вперед.

Стремительная атака Чили правым флангом завершилась дуэлью, в которой Варгас сумел протолкнуть мяч на свободного Бена Бреретона. Хавбек Блэкберна подработал мяч и с линии штрафной зоны пробил прямо в угол! Уроженец английского Сток-он-Трента как раз перед турниром решил выступать за родину матери.

Тот же Бреретон мог оформить дубль в первом тайме, но его удар головой после кросса Видаля отразил Лампе. Боливийцам вообще изрядно везло. У чилийцев сбился прицел, а вратарь "зеленых" поймал кураж. Попытки Эрика, Менесеса и компании забить еще так и не увенчались успехом.

В принципиальном поединке против Уругвая аргентинцы захватили инициативу с первых минут. Кипер "чарруа" Муслера вынужден был работать в поте лица, реагируя на выстрелы соперников со средней дистанции. В частности, вратарь Галатасарая парировал фирменный удар Месси с линии штрафной.

Но на 13-й минуте не спас и он. "Альбиселесте" разыграли угловой, Месси накрутил защитника и подал от линии поля на дальнюю штангу, где Гвидо Родригес переиграл всех в воздухе и отправил мяч в ворота. До перерыва Аргентина могла удвоить преимущество, но Молина в быстрой контратаке не смог забить после сольного прохода Месси.

Во втором тайме активнее были уругвайцы. Однако, Кавани не смог головой замкнуть фланговый прострел, а Суарес не смог акцентировано пробить ударом через себя в падении. У аргентинцев можно вспомнить только удар Ди Марии по диагонали, который стал легкой добычей Муслеры.

Турнирная таблица Копа Америка-2021