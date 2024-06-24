Состоялись очередные матчи Копа Америка-2024, в которых свои матчи провели США и Уругвай. Отчет о матчах и видеообзоры поединков смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Копа Америка-2024, 1-й тур, группа C

США – Боливия – 2:0

Голы: Пулишич, 3, Балогун, 43

Уругвай – Панама – 3:1

Голы: Араухо, 16, Дарвин Нуньес, 85, Винья, 90+1 – Мурильо, 90+5

В группе C свое участие на Копа Америка-2024 начала сборная США, которая уверенно победила Боливию. Начало получилось фантастическим – Пулишич после розыгрыша углового шикарным ударом попал в дальнюю девятку. Закрепил успех Балогун, который из пределов штрафной пробил точно под дальнюю штангу – Пулишич отдал результативную передачу. Судья еще и не засчитал гол Балогуна во втором тайме – Веа оказался в очевидном офсайде в эпизоде перед этим.

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А в другой паре группы C Уругвай также уверенно одолел Панаму. Счет сумасшедшим выстрелом открыл Максимильяно Араухо, который, находясь ближе к левому флангу, с левой попал под дальнюю штангу. Удвоил преимущество Дарвин Нуньес, который удачно сыграл на добивании и прошил вратаря ударом с лету. Винья сделал счет разгромным под занавес матча, но Мурильо очень красиво один мяч отквитал.

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