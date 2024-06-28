На Кубке Америки в США продолжаются матчи группового этапа. Читайте о свежих победах Уругвая и Панамы на "Футбол 24".

Копа Америка-2024, 2-й тур

Группа С

Уругвай – Боливия – 5:0

Голы: Пеллистри, 8, Нуньес, 21, Араухо, 77, Вальверде, 81, Бентанкур, 89

Панама – США – 2:1

Голы: Блэкман, 26, Фахардо, 83 – Балогун, 22

Удаление: Карраскилья, 88 (красная карточка, Панама) – Веа, 18 (красная карточка, США)

Жену Месси охрана не пускала на стадион – видео инцидента во время Копа Америка

В первом матче группы С Уругвай камня на камне не оставил от Боливии. Уже в начале встречи полузащитник Гранады Пеллистри головой засмкун прострел на дальней штанге. В середине тайма лидер Ливерпуля Нуньес ворвался в штрафную и пробил четко между ног голкипера.

Следующего гола пришлось ждать почти 50 минут – Араухо в борьбе с защитником сумел уже в падении протолкнуть сферу в сетку (снова мини-вратами стали ноги кипера боливийцев). Вальверде и Бентанкур добили соперника, забив в конце встречи.

В параллельном матче квартета Панама неожиданно одолела США. Еще до середины тайма хозяева соревнований остались в меньшинстве – полузащитник Ювентуса Веа в центре поля в неигровом эпизоде махнул рукой и попал сопернику в голову. Рефери пошел смотреть VAR и выписал Тимоти красную карточку. Несмотря на это через четыре минуты США вышли вперед – пушечный удар с линии штрафной удался форварду Монако Балогуну.

Но уже в следующей атаке Панама сравняла: защитник Слована Блэкман ювелирным ударом пробил под левую стойку (голкипер в прыжке пытался достать, но не хватило считанных сантиметров). На последних минутах Фахардо с близкого расстояния сумел результативно замкнуть навес партнера и вывел панамцев вперед. За немного рефери уравнял составы, удалив Карраскилью, но на счет это уже никак не повлияло.

После двух туров Уругвай с 6-ю баллами лидирует в группе С. У США и Панамы по 3 пункта, Боливия пока без очков.