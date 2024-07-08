Уже совсем скоро на Копа Америка состоятся полуфинальные поединки. В четверку лучших ранее пробились Аргентина, Канада, Колумбия и Уругвай. Статистический портал Opta проанализировал перспективы на победу сборных, которые продолжают участвовать в турнире.

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Наибольшие шансы забрать заветный Кубок у аргентинцев. Коэффициент на успех действующих чемпионов мира составляет 51,81%. На второй строчке идет Уругвай (27,60%). В тройку попала также Колумбия (16,73%). Наименьшие шансы на триумф приписывают Канаде (3,86%).

Напомним, 10 июля в полуфинале Копа Америка-2024 Аргентина сыграет с Канадой, а днем позже, 11 июля, Уругвай сойдется с Колумбией.

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