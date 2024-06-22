Копа Америка-2024: Перу и Чили поделили очки, оставив Аргентину лидером группу
09:28 - Читати українською
Перу и Чили сыграли вничью в первом туре группового этапа Копа Америка-2024. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".
завершено
Копа Америка 2024, 1-й тур, группа A
Перу – Чили – 0:0
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Чили и Перу сыграли довольно скучный матч. Хотя команды пытались создавать моменты, они были не очень качественными, а в створ ворот на двоих было лишь пять ударов за 90 минут. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Перу в следующем туре сыграет с Канадой, а вот Чили будет бороться против Аргентины, которая является действующим обладателем трофея.
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