Копа Америка-2024 осталась без хозяев – Уругвай выбил США, гол звезды УПЛ принес сенсационного участника четвертьфинала
Завершилась борьба в группе С на Копа Америка-2024. Уругвай и Панама вышли в плей-офф.
Копа Америка-2024. Группа С, 3 тур
США – Уругвай – 0:1
Гол: Оливера, 66
Боливия – Панама – 1:3
Голы: Миранда, 69 – Фахардо, 22, Герреро, 79, Янис, 90+1
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США загнали себя в тупик, неожиданно проиграв Панаме четыре дня назад. Поэтому в последнем туре было необходимо побеждать лидера группы. Впрочем, не получилось совсем. Команда Марсело Бьелсы полностью переиграла американцев, хоть и забила лишь один гол, который в свой актив записал Матиас Оливера. США вылетели с домашнего Копа Америка.
Провалом хозяев воспользовались панамцы, которые сначала обыграли их, а сегодня ночью прибили Боливию. В отчетном матче второй (и победный) гол забил нападающий луганской Зари Эдуардо Герреро. Панама лишь во второй раз играет в финальной части Копа Америка и впервые смогла преодолеть групповой этап.