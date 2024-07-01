Копа Америка-2024, 2-й тур

Группа В

Мексика – Эквадор – 0:0

Ямайка – Венесуэла – 0:3

Голы: Бельо, 49, Рондон, 56, Рамирес, 85

Копа Америка-2024: Бразилия благодаря дублю Винисиуса разбила Парагвай, Колумбия разнесла Коста-Рику и вышла в плей-офф

В первом матче Мексика неожиданно потеряла очки с Эквадором. "Трехцветные" владели значительным преимуществом, нанесли почти втрое больше ударов по воротам по сравнению с эквадорцами, но пробить оборону соперника так и не смогли. Более того, в конце матча мексиканцы получили право на одиннадцатиметровый, едва не доведя болельщиков до экстаза, но VAR был неумолим – спасительный пенальти отменили и "зеленые" потеряли шанс досрочно выйти в плей-офф.

В еще одной игре Венесуэла легко расправилась с Ямайкой. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Бельо головой результативно замкнул навес на дальнюю штангу. Вскоре венесуэльцы удвоили, забив несколько забавный гол: Рондон убегал один на один, под опекой двух защитников упал в районе одиннадцатиметровой отметки и мяч просто закатился за линию ворот. В конце встречи форвард Динамо Эрик Рамирес, который появился на поле на последние 10 минут, выбежал на свидание с голкипером и добил соперника, выведя свою команду в следующий раунд соревнований.

В результате Венесуэла набрала 9 очков и с максимальным результатом вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Канадой. У Эквадора и Мексики по 4 пункта, но первые имеют лучшую разницу забитых и пропущенных голов – именно они в борьбе за полуфинал сойдутся с Аргентиной. Ямайка с нулем осталась последней.