Копа Америка-2024, 3-й тур, группа D

Бразилия – Колумбия – 1:1

Голы: Рафинья, 12 – Муньос, 45+2

Коста-Рика – Парагвай – 2:1

Голы: Кальво, 3, Алькосер, 7 – Соса, 55

В последнем туре в группе D должны были определиться последние участники плей-офф. Путевку гарантировала себе только Колумбия, а вот Бразилии необходима была хотя бы ничья, чтобы стать недосягаемой для Коста-Рики. Так и произошло. Рафинья открыл счет во встрече шедевральным ударом со штрафного, попав в ближнюю девятку.

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Хамес мог также забить со штрафного, но попал в перекладину. Гол колумбийцев все равно пришел со стандарта. Хамес классно навесил в штрафную, а Муньос опередил всех и ударом головой пробил Алиссона. Счет 1:1 продержался до финального свистка, позволив Бразилии занять второе место в группе с 5 очками.

Коста-Рика в своем поединке одолела Парагвай. Кальво и Алькосер уже к 7-й минуте сделали счет 2:0. Парагвайцы отыграли один мяч благодаря голу Сосы во втором тайме, но костариканцы минимально победили. Этого не хватило для выхода из группы – у Бразилии на 1 балл больше.