На Кубке Америки в США продолжаются матчи группового этапа. Читайте отчет и смотрите видео голов поединков в группе D на "Футбол 24".

Копа Америка-2024, 2-й тур

Группа D

Колумбия – Коста-Рика – 3:0

Голы: Диас, 31 (п.), Санчес, 59, Кордоба, 62

Парагвай – Бразилия – 1:4

Голы: Альдерете, 48 – Винисиус, 35, 45+5, Савио, 43, Пакета, 65 (п.)

Нереализованный пенальти: Пакета, 31 (Бразилия)

Удаление: Кубас, 81 (Парагвай, красная карточка)

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Колумбия одержала уже вторую победу на турнире и досрочно вышла в следующую стадию соревнований. На этот раз жертвой подопечных Нестора Лоренцо стала Коста-Рика. Форвард Ливерпуля Луис Диас открыл утро в середине тайма с пенальти, а сразу после перерыва представители Галатасарая и российского Краснодара в течение трех минут довели счет до разгрома.

В параллельном матче Бразилия сумела реабилитироваться за осечку с коста-риканцами в первой игре (0:0) и разгромила Парагвай. На экваторе первой сорокапятиминутки "селесао" получили право на пенальти и к мячу подошел Пакета. Полузащитник Вест Хэма с отметки пробил мимо ворот. Но уже через 4 минуты Винисиус мастерски разобрался в штрафной соперника с несколькими игроками и вывел Бразилию вперед. За немного Савио очертил черты будущей победы "пентакампеонов", а затем форвард Реала оформил дубль, забив "в раздевалку" (добил сферу после отскока).

Сразу после перерыва Альдерете возродил интригу – защитнику Хетафе удался сумасшедший удар с дальней дистанции. Но Пакета в середине тайма окончательно снял вопрос о победителе, таки забив с одиннадцатиметрового со второй попытки. На последние 10 минут Парагвай остался в меньшинстве, но на счет это уже не повлияло.

После двух туров Колумбия набрала 6 очков и досрочно вышли в плей-офф. У Бразилии 4 пункта. Коста-Рика с 1 баллом третья, а Парагвай пока идет без очков.