Состоялись первые матчи 2-го тура группового этапа Копа Америка-2024, в которых, в частности, Месси и Ко уже гарантировали выход в плей-офф.

Копа Америка-2024, 2-й тур. Группа A.

Перу – Канада – 0:1

Гол: Дэвид, 74

Удаление: Араухо, 59 (Перу)

Чили – Аргентина – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 88

В первом матче игрового дня сошлись Канада и Перу. Первые проиграли в первом туре действующим чемпионам мира и Копа Америка – Аргентине, а Перу разошлись миром с Чили.

Самые интересные события развернулись во втором тайме. Араухо пошел в неосторожный подкат против соперника и получил желтую, но после просмотра VAR цвет карточки сменился на красный. А на 74-й минуте Перу реализовало контратаку, которую точным ударом завершил Джонатан Дэвид.

А Аргентина продолжила победное шествие, на этот раз минимально одолев Чили. Месси снова не отметился голом, но несколько раз мог ассистировать партнерам. С его паса мог забить Николас Гонсалес, но его удар перевел в стойку вратарь. Дибо Мартинес дважды спасал после ударов Эчеверии, а единственный гол забил Лаутаро, который после розыгрыша углового среагировал на хаос в штрафной.

Таким образом, Аргентина набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф. Чтобы выйти с первого места, достаточно сыграть вничью в следующем поединке. Канада имеет 3 пункта, а в Чили и Перу по 1 зачетному баллу.