Состоялись поединки 3-го тура группового этапа Копа Америка-2024, в которых определились два первых участника плей-офф. Читайте обзор матчей в этой новости на "Футбол 24".

Копа Америка-2024, 3-й тур, группа A

Аргентина – Перу – 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 47, 86

Нереализованный пенальти: Паредес, 72

Канада – Чили – 0:0

Удаление: Суасо, 27 (Чили)

Сборная Аргентины уже гарантировала себе выход с первого места в группе и могла позволить себе сыграть без Месси, который получил повреждение – растяжение правой приводящей мышцы. Впрочем, и без Лео чемпионы мира уверенно переиграли соперника.

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Раззабивался Лаутаро Мартинес, который на старте второго тайма открыл счет в игре. Отметим и шикарную передачу Ди Марии, который вывел нападающего Интера один на один с вратарем. На 72-й минуте Монтиэль заработал пенальти в ворота Гальесе, но Паредес пробил в стойку с 11-метровой отметки. Арбитр не засчитал и гол Тальяфико после подачи углового из-за фола против вратаря, а вот второй мяч Лаутаро (и вообще уже четвертый на турнире) был забит по всем правилам.

А в другом матче группы A Канада встретилась с Чили. Канадцам было достаточно не проиграть, тогда как чилийцам надо было побеждать. Сделать этого не получилось. Чили осталась в меньшинстве уже на 27-й минуте – Суасо довольно быстро получил две желтые карточки. Вратарь чилийцев Ариас стал одним из лучших игроков матча, хотя даже и пропустил от Олувасеи, но гол отменили из-за офсайда. В итоге – счет 0:0, который устроил канадцев.

Таким образом, вторым участником 1/4 финала Копа Америка-2024 стала именно Канада. Ночью с 30-го июня на 1-е июля станут известны и другие участники плей-офф от группы B, в которой выступают Венесуэла, Эквадор, Мексика и Ямайка.