КОНМЕБОЛ объявила лучшего игрока Копа Америка-2021 еще до финального поединка между Аргентиной и Бразилией.

Аргентина – Бразилия: Тите знает, как противодействовать Месси – тренер готов поделиться секретом

На турнире решили сделать исключение и назначили статус MVP сразу двум исполнителям – Лионелю Месси и Неймару. На Копа Америка форвард Барселоны сыграл все 6 матчей, в которых забил 4 мяча. Для сравнения нападающий ПСЖ провел 5 поединков – 2 гола.

Финал Кубка Америки-2021 между Аргентиной и Бразилией состоится уже завтра, 11 июля, начало в 03:00 по киевскому времени.

Аргентина – Бразилия: анонс финала Копа Америка 2021