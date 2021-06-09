Очевидно, многострадальный Кубок Америки в этом году таки состоится в запланированные сроки.

Игроки сборной Бразилии выступили со специальным заявлением, в котором согласились сыграть на форуме. Текст коллективного письма появился в соцсетях звезд пентакампеонов.

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"У нас есть миссия, которую следует выполнить, надев желто-зеленую майку пятикратного чемпиона мира с огромной историей. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии", – написал нападающий Неймар в своем Instagram.

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Напомним, что из-за нестабильной политической ситуации сначала право на проведение Копа Америка-2021 потеряла Колумбия. Далее статус хозяина из-за новой вспышки коронавируса отобрали у Аргентины и решили провести турнир в Бразилии.

Это решение вызвало критику игроков местной сборной и наставника селесао Тите. Они апеллировали к тому, что эпидемиологическая ситуация в Бразилии такая же, как и в Аргентине. Речь шла даже о бойкоте турнира.

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