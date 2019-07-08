Копа Америка-2019: лучшими бомбардиром, игроком и голкипером турнира стали бразильцы

Бразилия одержала победу на домашнем Копа Америка-2019, а игроки "селесао" получили награды.

Лучшим голкипером Копа Америка-2019 признан вратарь сборной Бразилии Алиссон, который пропустил первый гол на турнире только в финальном матче против Перу.

Финал Копа Америка-2019: Бразилия – Перу – 3:1 – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком турнира стал также бразильский футболист – Дани Алвес. Возрастной защитник сыграл во всех 6 матчах и отметился одним голом.

Лучший бомбардир – нападающий Гремио и член команды Тите – Эвертон. 23-летний форвард в течение 6 игр отличился в воротах соперника 3 раза.

Бразилія у меншості здобула важку перемогу над Перу, ставши тріумфатором Копа Амеріка-2019