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БРАЗИЛИЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Копа Америка-2019: лучшими бомбардиром, игроком и голкипером турнира стали бразильцы

08:52 82 Читати українською
Копа Америка-2019: лучшими бомбардиром, игроком и голкипером турнира стали бразильцы
Эвертон, Алиссон и Алвес / Твиттер Копа Америка

Бразилия одержала победу на домашнем Копа Америка-2019, а игроки "селесао" получили награды.

15’ Эвертон
45+2’ Габриэл Жезус
70’ Габриэл Жезус
90’ Ришарлисон
 
Паоло Герреро 44’
15’ Эвертон
44’ Паоло Герреро
45+2’ Габриэл Жезус
70’ Габриэл Жезус
90’ Ришарлисон

Лучшим голкипером Копа Америка-2019 признан вратарь сборной Бразилии Алиссон, который пропустил первый гол на турнире только в финальном матче против Перу.

Финал Копа Америка-2019: Бразилия – Перу – 3:1 – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком турнира стал также бразильский футболист – Дани Алвес. Возрастной защитник сыграл во всех 6 матчах и отметился одним голом.

Лучший бомбардир – нападающий Гремио и член команды Тите – Эвертон. 23-летний форвард в течение 6 игр отличился в воротах соперника 3 раза.

Бразилія у меншості здобула важку перемогу над Перу, ставши тріумфатором Копа Амеріка-2019

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Теги
Мир Копа Америка Алиссон Алиссон Эвертон Эвертон Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Бразилия - Перу Дани Алвес Дани Алвес Бразилия Бразилия
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