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Копа Америка-2019: Аргентина установила уникальный антирекорд

09:29 199 Читати українською
Копа Америка-2019: Аргентина установила уникальный антирекорд
Месси после вылета сборной Аргентины / EFE

Сборная Аргентины в очередной раз не смогла завовевать трофей, уступив Бразилии в полуфинале Копа Америка-2019.

 

Аргентинцы продолжили свою антирекордную серию без титулов до 26 лет. В последний раз "альбиселесте" выигрывали турнир (Копа Америка) в 1993 году.

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Вторая худшая бестрофейная серия команды длилась 19 лет – с 1959 по 1978 год.

Отметим, что в матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале Чили – Перу.

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