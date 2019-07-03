Копа Америка-2019: Аргентина установила уникальный антирекорд

Сборная Аргентины в очередной раз не смогла завовевать трофей, уступив Бразилии в полуфинале Копа Америка-2019.

Аргентинцы продолжили свою антирекордную серию без титулов до 26 лет. В последний раз "альбиселесте" выигрывали турнир (Копа Америка) в 1993 году.

Бразилия – Аргентина – 2:0 – видео голов и обзор матча

Вторая худшая бестрофейная серия команды длилась 19 лет – с 1959 по 1978 год.

Отметим, что в матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале Чили – Перу.

Бразилия – Аргентина: феноменальный 36-летний герой, Месси опять без трофеев со сборной, "селесао" в финале Копа Америка