Контрольные матчи

Швейцария – Австрия – 1:1

Голы: Видмер, 26 - Баумгартнер, 6

Швеция – Сербия – 0:3

Голы: Милинкович-Савич, 18, Митрович, 60, Тадич, 70

Венгрия – Израиль – 3:0

Голы: Саллай, 11, Варга, 19, 22

Капитан сборной Австрии Марсель Забитцер попросил главного тренера команды Ральфа Рангника не использовать его в этом товарищеском матче со Швейцарией – полузащитник Боруссии Д признался, что поражение в финале Лиги чемпионов от Реала до сих пор оказывает на него психологическое давление. Рангник решил прислушаться к лидеру своей команды и позволил ему отдохнуть. Без Забитцера Австрия не смогла одержать победу в Санкт-Галлене – Видмер ответил на быстрый гол Баумгартнера.

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В параллельном матче вингер сборной Швеции Деян Кулусевски в игровом эпизоде сломал центральному защитнику Сербии Страхинье Павловичу нос. Подопечные Драгана Стойковича попытались оказать на бельгийского арбитра давление, но вместо этого получили на ровном месте две жёлтые карточки. Самое интересное в этом моменте то, что защитник Зальцбурга так и не был заменён – во втором тайме он продолжил игру. Над дисциплиной своих игроков тренеру сербской сборной ещё нужно поработать, а вот в игровом плане команда, похоже, в порядке: голы Милинковича-Савича, Митровича и Тадича обеспечили Сербии победу.

Сборная Венгрии на своём поле легко разобралась с Израилем. Героем этой встречи стал 29-летний форвард Ференцвароша Барнабас Варга – он записал на свой счёт дубль и голевую передачу.