"На данный момент, в настоящее время контракт Йовичевича с Шахтером еще не подписан. Но у меня нет сомнений, что это произойдет. Насколько я понимаю, вчера Йовичевич получил предложение от Шахтера подписать двухлетнее соглашение и стать главным тренером донецкого клуба.

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Сейчас идет согласование определенных деталей, но контракт у него на столе. Насколько мне известно, он предупредил руководство СК-Днепр-1 о том, что серьезно рассматривает это предложение и, вполне возможно, склоняется к тому, чтобы его принять.

Я разговаривал с Игорем, мы долго разговаривали. Главная причина его решения – участие команды в ЛЧ. Это мечта любого тренера, как он объяснил. Сказал, что вывести команду на матч Лиги чемпионов, играть против лучших команд – это, безусловно, огромная гордость.

Посмотрим, что будет дальше, но, скорее всего, Йовичевич станет тренером донецкого Шахтера. Не могу сказать, что я шокирован, но эта история немного меня удивила. Мы давно дружим, я желаю ему всего наилучшего.

Перед Шахтером стоит задача успешно выступить в Лиге чемпионов, насколько это возможно, и попытаться навязать борьбу Динамо за чемпионство УПЛ", – рассказал журналист в эфире Цыганык Live.

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