Норвежского нападающего можно приобрести без согласования трансфера с Манчестер Сити – для этого придется заплатить 200 млн евро, сообщает The Athletic.

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Интересно, что клаусула станет активной только в 2024 году и будет доступна только для клубов за пределами Англии – ни один клуб из АПЛ не сможет ее активировать. Сумма будет уменьшаться с каждым сезоном Холанда в Манчестер Сити.

Напомним, в активе 22-летнего норвежца уже 20 голов за Ман Сити во всех турнирах при 13 сыгранных матчах.

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