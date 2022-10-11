Контракт Холанда имеет оригинальную клаусулу – сумма будет уменьшаться с каждым сезоном, ограничения для клубов из АПЛ
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд подписал любопытный контракт с чемпионом Англии.
Норвежского нападающего можно приобрести без согласования трансфера с Манчестер Сити – для этого придется заплатить 200 млн евро, сообщает The Athletic.
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Интересно, что клаусула станет активной только в 2024 году и будет доступна только для клубов за пределами Англии – ни один клуб из АПЛ не сможет ее активировать. Сумма будет уменьшаться с каждым сезоном Холанда в Манчестер Сити.
Напомним, в активе 22-летнего норвежца уже 20 голов за Ман Сити во всех турнирах при 13 сыгранных матчах.
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