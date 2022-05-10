"Конечно, если и была команда, которая заслуживала победы, то это был Тоттенхэм, а не Ливерпуль. В этой игре, я думаю, Клопп понял, что он набрал одно очко, а не потерял два пункта.

"Не нужно вести себя так, будто мы на похоронах", – Клопп разнес Тоттенхэм за примитивный футбол против Ливерпуля

Юрген – умный человек, очень умный. В то же время, для нас, для топ-тренеров, важно быть сосредоточенным на своей команде, а не на соперниках. Сосредоточиться на своих оппонентах означает, что вы хотите найти оправдание или алиби, потому что это означает, что что-то в вашей работе было не так.

Для тренера непросто сохранять хладнокровие после игры. Все много раз видели, как я был разочарован результатом, собой или своими игроками. Я уважаю Юргена и знаю, что он меня уважает. И это хороший шанс для него и для меня понять, что во время игры никогда не нужно говорить о сопернике", – сказал Конте.

Ливерпуль расписал ничью с Тоттенхэмом, рискуя упустить шансы на золото АПЛ – Арсенал и Ман Сити могут уйти в отрыв