Конте жестко ответил журналистам, запугивающих его перед матчем против Ювентуса

Главный тренер Интера Антонио Конте обвинил журналистов в разжигании вражды к своей персоне от фанатов Ювентуса.

"Я прочитал несколько статей, в которых говорится о предстоящей игре Интер – Ювентус (7-й тур Серии А) как о матче, где меня будут осыпать оскорблениями.

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Я потрясен, потому что тот, кто пишет и говорит это, должен иметь совесть и понимать, что провоцирует и чувства передает читателю.

Если бы я был редактором этой газеты, я бы выгнал их под зад. Тот, кто пишет и говорит что-то, несет дополнительную ответственность, потому что все ширится в социальных сетях, а это провоцирует ненависть и недовольство.

Меня действительно беспокоит, что кто-то предлагает оскорбить человека во время игры", – цитирует Конте CalcioMercato.

Напомним, ранее итальянский специалист работал на посту наставника Ювентуса в 2011-2014 годах.

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