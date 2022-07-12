"Шпоры" проводят турне в Южной Корее, где высокая влажность и температура не падает ниже 30 градусов Цельсия.

"Вон твой папочка": Тухель обидел Лукаку шуткой об отношениях с Конте

Тяжелый климат никак не беспокоит Антонио Конте и его помощника по физподготовке Джан Пьеро Ветроне, которого называют "морпехом" из-за строгих методов тренировок. Итальянцы заставили подопечных пробежать 42 раза вдоль поля, то есть около 4 км. Некоторые бессильно падали на газон или отбегали за пределы в порыве тошноты.

Напомним, Тоттенхэм завершил прошлый сезон на четвертом месте АПЛ и завоевал путевку в групповой этап ЛЧ.

Пригоди Вереса в Іспанії, прощальна записка на тумбочці і послідовники Лобановського: 11 історій про збори