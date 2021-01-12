"Речь идет о турнире с трофеем. Поэтому, конечно, матч будет важен для всех. Мы встречаемся с Фиорентиной, которая будет относиться к турниру не менее серьезно. Мы говорим об очень хорошем сопернике, который пока еще не показал свой уровень в Серии А.

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Эриксен? В карьере любого игрока бывают хорошие и менее удачные моменты. Но нужно иметь твердый характер, чтобы преодолеть трудности. У нас было время, чтобы поработать с Эриксеном над тактикой и исполнением роли плеймейкера, которую сейчас играет Марсело Брозович. Я ожидаю увидеть отличную игру в исполнении Эриксена", – цитирует Конте Football Italia.

К слову, в текущем сезоне Кристиан Эриксен провел лишь 13 неполных матчей. С приходом Конте у датчанина существенно уменьшилось игровое время, а недавно его официально выставили на продажу.

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