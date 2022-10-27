"VAR наносит большой вред. Я хочу посмотреть, будут ли они готовы отменить такой гол на стадионе другого топ-клуба. Я хотел бы это знать. Много несправедливости. Мне не нравятся такие ситуации. Я не вижу ничего хорошего.

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Второй тайм был положительным, и мы играли с большой интенсивностью. Мы заслужили победу, но все мы знаем, что произошло. Я не понимаю, почему мы должны нервничать в следующей игре, когда можем завершить квалификацию в этой. Когда вы придумываете такие ситуации, вы создаете большой вред клубу. Это проблема", – цитирует Конте ВВС.

После финального свистка итальянец пошел что-то доказывать судье Данни Маккели и получил красную карточку. Наставник Тоттенхэма оригинально объяснил мотивацию рефери: "Меня удалили, потому что я был самым популярным человеком на поле". Затем Конте пришел на пресс-конференцию, ответил на один вопрос и показательно ушел.

"Sorry, but I'm really upset!"



Antonio Conte had enough after just one question in his post-match press conference last night...#UCL pic.twitter.com/Sr99GRiyB5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 27, 2022

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