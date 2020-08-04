Конте взорвался из-за слухов о Ювентусе – наставник Интера пригрозил судом популярной газете

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте решительно опроверг информацию о якобы своей заинтересованности к возобновлению сотрудничества с туринским Ювентусом.

"Категорически опровергаю, что интересовался будущим Сарри у игроков и менеджеров Ювентуса.

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Я засужу автора этой статьи, а также редактора этого журнала. У меня есть 3-летний контракт с Интером, и я буду усердно работать, чтобы сделать этот проект успешным", – цитирует алленаторе ANSA.

Отметим, что издание La Repubblicа в понедельник написал об интересе 51-летнего специалиста к получению должности наставника Юве. Эта информация появилась на фоне слухов о том, что Конте может потерять должность в Интере после критики руководства клуба.

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