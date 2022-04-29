Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте совершенно не заинтересован в переезде в столицу Франции.

Итальянец отругал фантазеров, которые приписывали ему контакты с ПСЖ на протяжении последних недель.

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"Мне не нравится, когда люди пытаются придумывать новости только для того, чтобы создать проблемы. Они должны проявлять уважение – не придумывайте фейковые новости, ложь. Я рад, если люди оценят мою работу, но я вижу, что сейчас распространяется слишком много фейковых новостей ", – приводит слова Конте инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что итальянец только в ноябре прошлого года возглавил Тоттенхэм, подписав контракт до лета 2023-го.

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