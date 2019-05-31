Конте ворвался в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров мира

Когда поступило сообщение о зарплате / Антонио Конте / Фото AP

Новоиспеченный наставник Интера Антонио Конте ощутимо улучшил свое финансовое положение после перехода в миланский клуб.

Руководство Интера предложило Антонио Конте конттракт с зарплатой в 11 млн евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Таким образом 49-летний итальянец замыкает пятерку самых высокооплачиваемых тренеров мира. Его опережают Диего Симеоне (Атлетико, 23 млн евро), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити, 18 млн), Эрнесто Вальверде (Барселона, 12,5 млн) и Зинедин Зидан (Реал, 12 млн).

Напомним, Антонио Конте накануне подписал контракт с Интером. По информации СМИ, соглашение итальянского специалиста с миланским клубом рассчитано до 2022 года.

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