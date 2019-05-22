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Конте в ближайшее время возглавит Интер, – SkySports

22 мая 17:52 74 Читати українською
Конте в ближайшее время возглавит Интер, – SkySports
Антонио Конте / соцсети

Антонио Конте скоро вернется к тренерской работе.

Итальянский специалист, вероятно, в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера Интера, сообщает SkySports.

Челси проиграл судебное дело Антонио Конте – лондонцы должны тренеру немалую сумму

Напомним, последним клубом Конте был лондонский Челси, с которого итальянца уволили год назад. Недавно 49-летний специалист доказал в суде неправомерность своего увольнения.

Конте возглавит Интер при одном условии

Заметим, что за тур до окончания итальянской Серии А Интер под руководством Лучано Спалетти занимает 4 место в турнирной таблице.

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Теги
Италия Антонио Конте Антонио Конте Интер Интер
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