Конте в ближайшее время возглавит Интер, – SkySports

Антонио Конте скоро вернется к тренерской работе.

Итальянский специалист, вероятно, в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера Интера, сообщает SkySports.

Челси проиграл судебное дело Антонио Конте – лондонцы должны тренеру немалую сумму

Напомним, последним клубом Конте был лондонский Челси, с которого итальянца уволили год назад. Недавно 49-летний специалист доказал в суде неправомерность своего увольнения.

Конте возглавит Интер при одном условии

Заметим, что за тур до окончания итальянской Серии А Интер под руководством Лучано Спалетти занимает 4 место в турнирной таблице.