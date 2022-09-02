"Если вы подписываете игрока за 80 или 100 миллионов фунтов стерлингов в последний день, у вас есть большое преимущество, потому что это означает, что вы подписываете топ-игрока. Вы также можете подписывать игроков бесплатно или брать в аренду, и это другая ситуация. Думаю, что мы сделали то, что могли, и в нужное время, потому что видение было очень четким по отношению к деньгам.

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Я вижу другие составы топ-команд и должен сказать, что расстояние слишком большое. Чтобы быть конкурентоспособным, бороться за чемпионство и попытаться завоевать место в Лиге чемпионов, нам нужно по меньшей мере еще три трансферных окна. Только так можно стать лучше и быть на том же уровне, что и другие клубы.

Уверен, что мы идем по правильному пути. Мы должны быть реалистами, чтобы понимать, что есть разные клубы, которые могут инвестировать разные деньги. Наверное, путь труден из-за этого аспекта. Мы сделали правильные вещи, но это только начало. Если речь о том, чтобы быть конкурентоспособной и стремиться победить, вам, наверное, нужны другие подписания", – заявил Конте.

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