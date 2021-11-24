"Алессандро посетил нас на тренировочной базе. Он был гостем в эфире Sky на матче Челси – Ювентус. Мне было приятно встретиться с ним. Мы играли вместе. Я тренировал его. Мы много выиграли вместе в нашей карьере. Здорово было увидеться впервые за долгое время.

ФИФА назвала 7 топ-тренеров, которые сразятся за звание The Best-2021

Отлично, что Харри Кейн встретился с Алессандро. Дель Пьеро также был рад их встрече. Алессандро подбодрил всех наших игроков", – цитирует Конте Evening Standard.

Дель Пьеро почти всю свою карьеру провел в Ювентусе, с которым выиграл Лигу чемпионов и шесть раз завоевал Скудетто. Также итальянец в составе национальной сборной торжествовал на ЧМ-2006.

Челси уничтожил Ювентус, Ракицкий голом вывел Зенит в Лигу Европы, Севилья закрутила тотальную интригу в группе G