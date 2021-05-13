После досрочного оформления Скудетто в лагере миланского Интера царит невероятная атмосфера. Даже мелкие разногласия не могут испортить микроклимат в стане "нерадзурри".

На тренировке в четверг состоялся импровизированный боксерский поединок между алленаторе Антонио Конте и нападающим Лаутаро Мартинесом. Курьезное видео появилось в Instagram наставника миланцев.

Крах надежд Фонсеки на Лигу Европы в видеообзоре матча Интер – Рома

Именно в такой шутливой форме главный тренер Интера и его подопечный уладили конфликт, случившийся накануне в матче 36-го тура Серии А. Мартинес остался недоволен решением Конте заменить его на 77-й минуте. Аргентинский форвард снял футболку и немного поагрессировал по дороге на скамейку запасных. Конте отреагировал несколькими крепкими словами и призывом уважать его.

Уже утром Лаутаро Мартинес попросил прощения у тренера "нерадзурри" и партнеров по команде и пообещал сделать барбекю. "Промоутером" же бою между нападающим и Конте стал другой бомбардир миланцев – Ромелу Лукаку.

Милан изнасиловал Торино и вышел на третье место, Рома проиграла Интеру и потеряла шансы на ЛЕ, Ювентус победил Сассуоло